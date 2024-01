В турецком PS Store резко выросли цены на 400 игр — в третий раз за последнее время

После завершения зимней распродажи в магазине PlayStation Store массово подорожали игры — всего повысились цены более чем на 400 позиций.

Так, God Of War Ragnarök и The Last Of Us Part I теперь стоят почти вдвое дороже — по 1499 вместо 799 лир. Версия Red Dead Redemption 2 для PS4 подорожала с 469 до 1999 лир.

Некоторые другие изменения цен:

SIFU — 719 лир (ранее — 379 лир);

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition — 1099 лир (ранее — 529 лир);

Hogwarts Legacy для PS4 — 1499 лир (ранее — 799 лир);

Grand Theft Auto V: Premium Edition для PS4 — 799 лир (ранее — 319 лир);

Far Cry 6 Standard Edition — 1199 лир (ранее — 569 лир);

The Yakuza Remastered Collection— 749 лир (ранее — 284 лиры);

Snowrunner — 719 лир (ранее — 399 лир);

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 749 лир (ранее — 349 лир);

Assassin's Creed Origins — 1699 лир (ранее — 399 лир);

Deathloop — 1299 лир (ранее — 599 лир);

Bayonetta — 649 лир (ранее — 159 лир);

Watch Dogs 2 — 1699 лир (ранее — 399 лир).

Это уже третье подорожание за последнее время — обычно региональные цены в PS Store повышаются сразу после большой распродажи.