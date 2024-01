Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us — официально

Студия Naughty Dog официально подтвердила информацию о том, что роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us достанется Кейтлин Дивер.

27-летняя актриса известна по ролям в комедии «Очень плохая училка», а также в сериалах «Последний настоящий мужчина», «Ломка» и «Невозможно поверить».

Примечательно, что Дивер могла сыграть Эбби ещё в первом сезоне «Одних из нас». Но тогда в HBO решили, что актриса не подходит на роль 14-летней девочки — место отдали Белле Рамзи. После первого сезона поползли слухи о замене Рамзи на Бивер, теперь информацию подтвердили официально.

Съёмки второго сезона экранизации The Last of Us должны стартовать в начале февраля. Зрители смогут увидеть результат уже в 2025 году.