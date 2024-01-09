Фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Вечером во вторник, 9 января, сборы российского фильма «Бременские музыканты» в кинотеатрах преодолели отметку в 2 млрд рублей. Данные взяты с информационного ресурса ЕАИС.

Ремейк советского мультфильма с живыми актёрами смог добиться такого результата всего за девять дней — прокат начался в первый день нового года.

Фото: ЕАИС

Сейчас «Бременские музыканты» занимают 16-е место по популярности в российских кинотеатрах за всю историю, уже обогнав такие фильмы, как «Веном», «Джокер» и «Мстители: Война бесконечности».

Главную роль в фильме сыграл Тихон Жизневский, а его команду исполнили Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и Дмитрий Дюжев. Сыщиком стал Константин Хабенский, королём — Сергей Бурунов.