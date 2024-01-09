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Второй сезон сериала «Полиция Токио» стартует 8 февраля — вышел дебютный трейлер

Второй сезон сериала «Полиция Токио» стартует 8 февраля — вышел дебютный трейлер
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HBO представила дебютный трейлер второго сезона сериала «Полиция Токио». Шоу вернётся в сервис Max уже 8 февраля — в продолжение войдёт восемь серий. Они будут выходить еженедельно.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Полиция Токио» основан на книге Tokyo Vice, написанной американским журналистом Джейком Эдельштейном о его работе в Токио 1990-х. Репортёр изучал деятельность японской полиции, проводил коррупционные расследования, а также исследовал быт и нравы якудза.

Пилотный эпизод сериала снял Майкл Манн, известный по «Схватке» и грядущему «Феррари». Он же выступил исполнительным продюсером шоу. Главные роли в нём исполнили Кен Ватанабэ («Начало») и Энсел Элгорт («Вестсайдская история») — они же вернутся и в продолжении.

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