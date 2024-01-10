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Названа главная причина успеха комедии «Холоп 2»

Названа главная причина успеха комедии «Холоп 2»
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Комедия «Холоп 2» показывает очень сильный результат в прокате. С момента показа лента собрала в кинотеатрах уже больше 2,5 млрд рублей и не собирается сбавлять темпы. Почему так происходит, порассуждала критик Лидия Маслова.

По её словам, всё дело в том, что в сиквеле нам показывают избалованную девушку, которая теряет свой социальный статус. Зритель как бы злорадствует над ситуацией.

Главное новшество сиквела состоит в замене мальчика на девочку, под которую подводится неуклюжая теоретическая база. Это прежде всего злорадство простого, среднеобеспеченного и законопослушного зрителя при виде того, как пресыщенная золотая молодёжь, не знающая берегов, принудительно переодевается в рубище.

«Холоп 2» — продолжение успешного фильма «Холоп». Сиквел рассказывает, как бывший мажор Гриша встречает избалованную девушку Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева.

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