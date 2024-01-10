Вышел сериал «Эхо» от Marvel про племянницу Кингпина

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера сразу всех эпизодов сериала «Эхо», рассказывающего про племянницу Кингпина. К сожалению, онлайн-площадка в России не работает.

Всего сериал получил пять эпизодов, длительность каждого составила примерно 45 минут.

«Эхо» — канон и часть киновселенной Marvel. Напомним, что проект стал первым внутренним сериалом компании с возрастным рейтингом «18+» (TV MA).

Шоу рассказывает о Майе Лопес, известной как Эхо. Она — бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека. Главную роль вновь сыграла Алаква Кокс. В сериале также сыграли Винсент Д'Онофрио и Чарли Кокс, который вернулся к образу Сорвиголовы.