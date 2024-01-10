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Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый раскритиковал Козловского за роль в «Духless»

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый раскритиковал Козловского за роль в «Духless»
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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в свежем интервью раскритиковал Данилу Козловского. В частности, артист прошёлся по актёру из-за его роли в ленте «Духless».

По словам Кологривого, играть персонажа из «Духless» абсолютно не сложно. Он отметил, что «разобьёт тысячу таких лжеартистов».

Ну вот «Духless»… Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом, немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что всё это очень серьёзно. А всё делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов.

Также Кологривый заявил, что при возможности готов покорять Голливуд, притом он сделает это максимально профессионально.

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