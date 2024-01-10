В Блокноте для Windows 11 появится ИИ-помощник

Microsoft продолжает улучшать функционал базовых приложений в Windows 11. Как обратил внимание пользователь X (ранее Twitter) под ником PhantomOcean3, в программе Блокнот появится ИИ-помощник под названием AI Cowriter.

Грядущий функционал Блокнота Фото: X (ранее Twitter)/Microsoft

Сейчас новый функционал доступен лишь тестировщикам бета-сборок Windows 11. Судя по первому набору опций, AI Cowriter сможет переписать выделенный фрагмент текста, сократить или расширить текст, сменить тон или его формат. В будущем ИИ-помощник наверняка получит и другие функции.

Очень похожий набор опций Microsoft ранее представила в браузере Edge — пользователи программы также могут отредактировать текст или изменить его тон по одному нажатию. Когда Блокнот получит новый функционал, пока неизвестно.