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Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» продлили на второй сезон

Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» продлили на второй сезон
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Disney официально подтвердила работу над вторым сезоном сериала «Асока» по вселенной «Звёздных войн». Об этом компания объявила в своём пресс-релизе, анонсировав в том числе полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» по знаменитому сериалу с Педро Паскалем.

У второго сезона «Асоки» пока нет даже примерной даты выхода. Сейчас авторы трудятся над написанием сценария продолжения, поэтому его не стоит ждать в 2024 году.

События первого сезона сериала «Асока» разворачиваются после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошло восемь эпизодов — финал состоялся 3 октября.

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