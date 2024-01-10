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Соцсеть X (ранее Twitter) будет производить собственные шоу и другой контент

Соцсеть X (ранее Twitter) будет производить собственные шоу и другой контент
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Журналисты издания Deadline сообщили, что соцсеть X (ранее Twitter) будет производить собственные шоу и другой развлекательный контент. Об этом стало известно после того, как платформа заключила контракт с компанией Range Media Partners на создание 10 передач разных форматов и жанров

Первой из них станет шоу со спортивным журналистом Джимом Ромом. Программа с его участием будет транслироваться на протяжении всего года в X — первый выпуск выйдет во время начала февральского Супербоула.

Мне не терпится создавать и делиться своим уникальным контентом в X. Способы распространения медиа кардинально изменились, а X предоставит мне невероятную возможность связаться с поклонниками на самой большой и динамичной платформе в мире.

Подробности других шоу пока не раскрываются.

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