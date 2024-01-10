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Фильм «Иван Васильевич меняет всё» стал рекордной трансляцией для ТНТ за пять лет

Фильм «Иван Васильевич меняет всё» стал рекордной трансляцией для ТНТ за пять лет
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В канун Нового года на телеканале ТНТ и в российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет всё!». Согласно данным PR-директора ТНТ Анны Афанасьевой, ремейк культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая стал рекордной трансляцией для телеканала за пять лет.

Рейтинг премьеры составил 5,7% в аудитории 14-44 (Россия 100+). Сразу после показа на телевидении картина вышла в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» (второе место по просмотрам на каникулах) и Premier (первое место по просмотрам на каникулах).

Напомним, сюжет ленты расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Главные роли в ремейке исполнили Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков.

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