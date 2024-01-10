В России открылись предзаказы на Apple Vision Pro — цены от 400 тысяч рублей

Некоторые СМИ заметили, что в России начали появляться предложения о покупке шлема Apple Vision Pro от перекупщиков. На различных площадках цены на гарнитуру начинаются от 400 тыс. рублей. Причём ряд продавцов указывают в качестве стоимости баснословные 800 тыс. рублей.

Напомним, на территории США Apple Vision Pro будет продаваться по цене $ 3499 (~ 313 тыс. рублей по текущему курсу). Предзаказы будут открыты в пятницу, 19 января. Полноценно купить устройство пользователи смогут начиная со 2 февраля.

Надев Apple Vision Pro, владелец сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране, но в то же время сможет взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1, а также 256 ГБ памяти.

Первые полгода Apple Vision Pro будет официально доступно только на территории США, а затем доберётся и до всего остального мира.