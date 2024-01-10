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BadComedian перевыпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек» с новыми сценами

BadComedian перевыпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек» с новыми сценами
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31 декабря российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Спустя несколько дней YouTube удалил видео с площадки, аргументировав это неприемлемой сценой с падением под лёд.

Спустя неделю блогер выпустил новую версию обзора, удалив спорные моменты и дополнив его новыми сценами. Автор попросил своих фанатов поддержать его новый ролик просмотром, потому что оригинальное видео вернуть уже не получится.

Посмотреть новогодний обзор «Чук и Гек: слово Санты (запрещённый обзор)» можно на YouTube-канале BadComedian.

Следующий обзором блогера станет рецензия на фильм «Вызов» Клима Шипенко. Картина стала одной из первых, часть съёмок которой проходила в космосе.

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