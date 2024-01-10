BadComedian перевыпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек» с новыми сценами

31 декабря российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Спустя несколько дней YouTube удалил видео с площадки, аргументировав это неприемлемой сценой с падением под лёд.
Спустя неделю блогер выпустил новую версию обзора, удалив спорные моменты и дополнив его новыми сценами. Автор попросил своих фанатов поддержать его новый ролик просмотром, потому что оригинальное видео вернуть уже не получится.
Следующий обзором блогера станет рецензия на фильм «Вызов» Клима Шипенко. Картина стала одной из первых, часть съёмок которой проходила в космосе.