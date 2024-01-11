Похоже, геймеры нашли название новой игры про Индиану Джонса

Игра про Индиану Джонса от Bethesda и MachineGames была анонсирована ещё в 2021 году, однако с тех пор информации о тайтле не прибавилось. Более того, авторы до сих пор не раскрыли название проекта, но, кажется, геймеры уже нашли его сами.

Пользователи обратили внимание, что Lucasfilm зарегистрировала несколько доменных имён, которые, похоже, раскрыли название игры. Судя по всему, проект получил название Indiana Jones and the Great Circle.

Фото: X (ранее Twitter)

Любопытно, что среди доменов есть и домен ru, то есть для русскоязычной аудитории. Возможно, игра выйдет с поддержкой русского языка.

Первый геймплей тайтла про Индиану Джонса должны показать уже 18 января во время презентации Xbox. Скорее всего, тогда же назовут и дату релиза.