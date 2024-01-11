В России разрабатывают аналог SimCity с семейными ценностями

По информации газеты «Известия», российские разработчики из Донского государственного технического университета занимаются созданием градостроительного симулятора, аналога SimCity, в котором будут традиционные семейные ценности.

По словам лидера проекта Никиты Кудрявцева, прототип у авторов игры уже есть, и он рабочий. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.

Сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить города, но и следить за судьбой его жителей. Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками: имеет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья.

Также авторы отметили, что цель игры — обустроить город так, чтобы все его жители были полностью довольны. Выход демоверсии запланирован на лето этого года. В неё смогут поиграть все желающие.