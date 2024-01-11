Представлены чехлы для iPhone, созданные из ткани кактуса

Издание MacRumors сообщило, что во время выставки CES 2024 компания OtterBox представила специальные чехлы для iPhone, которые сделаны из ткани кактуса опунция. По словам OtterBox, чехлы на ощупь напоминают кожу, но созданы из более экологичного и этичного материала.

Мягкие на ощупь чехлы обеспечивают типичную для аксессуаров OtterBox защиту. Жёсткий дизайн корпуса с усиленными углами для амортизации ударов, приподнятым краем для безопасности камеры, выступом экрана для защиты дисплея и защитой от падения.

Кожа кактуса производится из кактуса опунция. Для производства кожи кактуса требуется меньше земли, воды и ресурсов, чем для производства традиционной кожи, и когда собраны зрелые опунции, остальная часть кактуса остаётся живой и здоровой для повторного сбора урожая в будущем.