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Похоже, Sony готовит новую версию геймпада DualSense, который держит заряд 12 часов

Похоже, Sony готовит новую версию геймпада DualSense, который держит заряд 12 часов
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Пользователи Reddit обратили внимание, что в канадском магазине Best Buy появилась новая версия геймпада DualSense под названием V2. Интересно, что у контроллера даже есть описание, из которого можно узнать некоторые подробности.

Согласно информации, у новой версии увеличенный аккумулятор, который может держать заряд до 12 часов. Более того, зарядная станция идёт сразу в комплекте. Цена за обновлённый геймпад — $ 67 (примерно 6 тыс. рублей).

Фото: Best Buy

Официально Sony не анонсировала контроллер, но если его страница уже появилась в американском магазине, то, вероятно, анонс может скоро состояться.

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