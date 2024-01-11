В новогодние праздники «Телеграм» стал популярнее TikTok в России

Российский оператор связи «МегаФон» сообщил изданию «Газета.Ru» о том, что в период новогодних праздников трафик «Телеграм» в стране вырос на 46% год к году, что позволило ему обойти по популярности сервис коротких видео TikTok.

Самым популярным сервисом в новогоднюю ночь и последующие выходные стал YouTube. При этом активность абонентов в приложении снизилась почти на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Второе место занял «ВКонтакте», который за год прибавил лишь 1% популярности.

В топ-5 также вошли TikTok и «Кинопоиск». Трафик первого сервиса просел на 17%, а второй, наоборот, показал рост на 31%.

Рост трафика в мессенджерах связывают с переходом россиян на интернет-звонки. В прошедшие новогодние праздники в среднем житель РФ тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и на 21% меньше, чем в новогодние выходные 2022 года.