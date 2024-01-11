Госдума рассмотрит законопроекты о запрете трэш-стримов уже этой весной

В Госдуме обсуждают сразу несколько инициатив по борьбе с трэш-стримами. Законопроекты о запрете подобных трансляций рассмотрят уже в весеннюю сессию в приоритетном порядке, сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

В последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением, как трэш-стримы. Это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило, с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории. Законопроекты о запрете трэш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке.

Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими.

Чиновник также упомянул недавний ролик блогера Сергея Косенко, который выпустил ролик с брошенным в сугроб младенцем. Впоследствии он заявил, что для съёмок видео использовал куклу-манекена, извинившись перед всеми, кого «задело происходящее в ролике».