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Asus представила ноутбук Zenbook Duo с двумя раскладываемыми OLED-экранами

Asus представила ноутбук Zenbook Duo с двумя раскладываемыми OLED-экранами
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Тайваньская компания Asus анонсировала Zenbook Duo — свой новый ноутбук сразу с двумя дисплеями. Устройство поступит в продажу уже в ближайшее время по цене от $ 1499 (около 135 тыс. рублей).

Основная особенность портативного ПК — его структура, состоящая из трёх частей: двух дисплеев и клавиатуры. Так, оба 14-дюймовых экрана получили OLED-матрицу с разрешением 2880х1800 пикселей с частотой 120 Гц. Интересно, что дисплеи можно отделить друг от друга и установить на столе отдельно от Bluetooth-клавиатуры.

Zenbook Duo работает на базе процессора Intel Core Ultra 9 185H с 32 ГБ оперативной и до 2 ТБ встроенной памяти. Устройство получило два порта Thunderbolt 4, разъёмы USB-A и HDMI, а также интерфейс для подключения аудиосистемы.

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