В eFootfall 2024 бесплатно раздают массу подарков из-за популярности игры

11 января разработчики бесплатного футбольного симулятора eFootfall 2024 объявили в соцсети X (ранее Twitter), что игру скачали более 700 млн раз. В честь такой огромной популярности тайтла авторы раздадут геймерам массу подарков.

Бесплатная раздача будет проходить вплоть до 1 февраля. Игроки смогут забрать внутриигровую валюту, опыт и множество других бонусов.

Фото: Konami

Напомним, в симуляторе разработчики улучшили графику, добавили новых игроков для режима My Club, улучшили геймплей и внедрили сетевой кооператив. Пару месяцев назад блогер сравнил EA Sports FC 24 и eFootball 2024 с точки зрения графики, физики, а также других деталей.

eFootfall 2024 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.