Вышел новый стендап Джорджа Карлина — его сделала нейросеть

Пару дней назад на канале Dudesy состоялась премьера нового стендапа Джорджа Карлина — его создала нейросеть. Комик скончался в 2008 году, поэтому во вступлении уточняется, что на записи не он сам, а лишь ИИ, который пытается подражать ему.

Видео доступно на YouTube-канале Dudesy. Права на видео принадлежат Dudesy.

Как и «оригинальный» Джордж Карлин нейросеть выбрала для шуток крайне чувствительные темы: религия, смерть, массовые шутинги, политика и так далее. Стоит отметить, что созданный нейросетью голос комика звучит вполне правдоподобно.

Однако дочь Карлина раскритиковала данный выпуск. По её словам, ни одна машина не способна заменить гения. Также она призвала людей позволить творцам говорить самим за себя.