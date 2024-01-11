Сборы фильма «Феррари» в России превысили 200 млн рублей

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Биографический фильм «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли заработал в российском прокате более 219 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось ровно три недели.

Причём на день премьеры пришлось около 9,9 млн рублей от общих сборов. Об этом стало известно благодаря базе данных «Фонда Кино».

Фото: STXfilms

Действия картины разворачиваются в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Помимо Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя и другие.

В мировом прокате «Феррари» собрал всего $ 27 млн при бюджете около $ 80 млн. Скорее всего, новая лента Майкла Манна навряд ли уже сможет окупиться.

Фильм доступен для просмотра в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.