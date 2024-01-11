Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый хочет покорить Голливуд

Недавно исполнитель роли Кощея в сериале «Слово пацана» Никита Кологривый дал очередное интервью. В ходе разговора с журналистами звезда заявила, что хочет поехать в США и покорить Голливуд. Кологривый уверен, что сможет стать самым успешным актёром в Соединённых Штатах.

Мы работали с Тимуром Бекмамбетовым, и я ему говорю: „Только пустите меня туда“. Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться.

В том же интервью Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского — в частности, из-за его роли в ленте «Духless». По его словам, играть персонажа из «Духless» абсолютно не сложно.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.