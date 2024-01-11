Представлен бюджетный планшет Oppo Pad Neo с мощными динамиками и поддержкой стилуса

Компания Oppo представила бюджетный планшет Oppo Pad Neo. Стоимость устройства будет начинаться от $ 258 (~ 23 тыс. рублей). Гаджет работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99.

Планшет оснащён 11,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 x 1720, максимальной яркостью до 400 нит и частотой обновления 90 Гц. Также он получил аккумулятор ёмкостью 8000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 33 Вт.

В Oppo Pad Neo установлены четыре мощных стереодинамика с Dolby Atmos. Ко всему прочему, планшет поддерживает и сторонние аксессуары: клавиатуры, мышки и стилусы. Ещё в устройство встроен сканер отпечатков пальцев.

Дата начала продаж Oppo Pad Neo в России пока не раскрывается.