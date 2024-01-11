Вышел трейлер шпионской комедии «Мистер и миссис Смит» c Дональдом Гловером

Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер шпионского шоу «Мистер и миссис Смит» c Дональдом Гловером в главной роли. Сериал снят по мотивам одноимённого фильма с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет рассказывает о двух одиноких незнакомцах, которые устраиваются на работу в шпионское агентство. Организация просит заключить их брак по расчёту — теперь герои становятся мистером и миссис Смит. Джон и Джейн еженедельно выполняют рискованное задание, однако затем понимают, что начали испытывать друг к другу настоящие чувства.

Премьера «Мистер и миссис Смит» состоится 2 февраля в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.