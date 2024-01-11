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Россия вошла в топ-3 стран по посещаемости пиратских сайтов в 2023 году

Россия вошла в топ-3 стран по посещаемости пиратских сайтов в 2023 году
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Агентство MUSO и консалтинговая компания Kearney опубликовали совместное исследование. Из него стало известно, что за 2023 год пиратские сайты с нелегальным видеоконтентом посетили 141 млрд раз.

Две лидирующие позиции по потреблению нелицензированного видео заняли США и Индия — на них пришлось по 11% от всех посещений. Россия замкнула тройку стран с долей в 6%, а Великобритания заняла четвёртое место с результатом в 3%. Отмечается, что 65% пользователей смотрели фильмы и сериалы, 25% — аниме тайтлы, а остальные — прямые трансляции (в основном спортивные).

Ко всему прочему, число зарегистрированных посещений пиратских ресурсов по всему миру в 2023 году выросло на 10%, если сравнивать с 2022 годом. По данным аналитиков, показатель Индии вырос на 80%, так что в 2024 году она, вероятнее всего, обгонит США.

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