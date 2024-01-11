Звезда «Малышки» Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне The Last of Us

Журналисты издания Variety сообщили, что Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне сериала The Last of Us. Актриса наиболее известна ролью Изабеллы в «Трансформерах: Последний рыцарь» и Рэйчел в «Малышке».

В игре The Last of Us 2 Дина была одним из жителей города Джексон и лучшей подругой Элли. Вместе героини прошли через множество испытаний и не раз попадали в опасные ситуации.

Ко всему прочему, на этой неделе стало известно, что роль Эбби во втором сезоне шоу исполнит Кейтлин Дивер. 27-летняя актриса известна по ролям в комедии «Очень плохая училка», а также в сериалах «Последний настоящий мужчина», «Ломка» и «Невозможно поверить».

Премьера второго сезона серила The Last of Us ожидается в 2025 году. Съёмки должны стартовать в феврале.