Discord уволит 170 сотрудников

По информации издания The Verge, компания Discord сократит около 170 сотрудников, то есть 17% штата. Генеральный директор Джейсон Ситрон отметил, что компании ещё предстоит выйти на получение прибыли после пандемии COVID-19, хотя проблем с финансами у неё нет.

Ситрон подчеркнул, что численность сотрудников Discord за последние несколько лет росла слишком быстро, и в итоге это число стало большим.

Мы быстро росли и ещё быстрее расширяли нашу рабочую силу, увеличившись в пять раз с 2020 года. В результате мы взялись за большее количество проектов и стали менее эффективными в своей работе.

По словам человека, знакомого с ситуацией, на балансе компании более $ 700 млн наличными, и она ставит перед собой цель стать прибыльной в этом году.