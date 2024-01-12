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Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом фильме Гая Ричи

Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом фильме Гая Ричи
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По информации издания Deadline, Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом приключенческом фильме Гая Ричи «Источник вечной молодости».

История расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными.

За производство ленты будет отвечать Skydance Media, а продюсерами фильма для Apple станут Skydance, Vinson Films и Project X Entertainment. Благодаря партнерству Apple и Skydance Media, «Источник вечной молодости» будет продюсирован Дэвидом Эллисоном из Skydance, Даной Голдберг и Доном Грейнджером.

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