Названы самые популярные приложения у россиян в 2023 году

Представитель международной исследовательской компании data.ai предоставил газете «Ведомости» данные о самых скачиваемых приложениях в 2023 году в России.

Как оказалось, россияне в 2023 году чаще всего скачивали в магазинах приложений Google Play и App Store VPN-сервисы. Топ самых популярных приложений возглавил маркетплейс Wildberries, который опередил прошлогоднего лидера – мессенджер «Телеграм». На третьем месте по скачиваниям находится «Авито» — 20,67 млн загрузок. Четвёртая позиция — TikTok, его скачали 20,62 млн раз.

VPN-сервисы скачали около 160 млн раз, мессенджеры — 86,7 млн раз, а онлайн-кинотеатры набрали 71 млн скачиваний. Российский рынок мобильных приложений занял шестое место в мире. Лидируют в глобальном рейтинге Китай, Индия и США.

Эксперты объяснили, что мессенджеры вырвались в лидеры из-за ограничений, наложенных западными компаниями. К примеру, Tik Tok упал в рейтинге скачиваний, поскольку официально он в России не работает.