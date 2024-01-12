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Представлены смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro с OLED-дисплеями и мощными процессорами

Представлены смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro с OLED-дисплеями и мощными процессорами
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Китайская компания Xiaomi представила два смартфона под брендом Poco — Poco X6 и Poco X6 Pro. Устройства поступят в продажу 16 января по цене от 21999 рупий (около 24 тысяч рублей) за обычную версию и 26999 рупий (около 29 тысяч рублей) за Pro-гаджет.

Оба смартфона получили одинаковые OLED-дисплеи с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Обычный Poco X6 работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 2, Pro-версия же базируется на более мощном чипе SoC Dimensity 8300 Ultra. Гаджеты получат от 8 до 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Интересно, что Poco X6 Pro сразу же получит новую оболочку HyperOS на Android 14, тогда как базовый Poco X6 сперва выйдет на MIUI 14, получив обновление спустя некоторое время. Батареи обоих гаджетов составят 5000 мА/ч и 5100 мА/ч соответственно.

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