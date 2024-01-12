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Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев сыграет влюблённого в порноактрису подростка-аутиста

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев сыграет влюблённого в порноактрису подростка-аутиста
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В интервью изданию News.ru актёр Лев Зулькарнаев сообщил, что сыграет в сериале «Она такая классная» роль подростка с аутизмом, влюблённого в порноактрису.

По словам актёра, работа в проекте для него очень важна, он её ценит. В сериале будут высказываться о том, как общество относится к людям с аутизмом.

Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом.

Лев также отметил, что после «Слова пацана» он стал в разы популярнее. Актёра стали чаще узнавать на улице, СМИ больше о нём пишут, и это логичный процесс. Главное во всём этом, считает Зулькарнаев, оставаться в сознании и не терять рассудок.

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