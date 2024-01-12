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В WhatsApp добавят форматирование текста в стиле «Телеграма»

В WhatsApp добавят форматирование текста в стиле «Телеграма»
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию приложения под номером 2.24.2.9 для Android. Её главным нововведением стала возможность форматировать текст по своему усмотрению.

Так, апдейт позволяет использовать три новых инструмента в мессенджере: создавать блок цитат, списки и блок кодов. Похожий функционал уже реализован в том числе в «Телеграме».

Как выглядят новые инструменты в WhatsApp

Как выглядят новые инструменты в WhatsApp

Фото: WABetaInfo

Так, блок цитат понадобится для ответа на определённую часть сообщения, списки можно будет использовать для более структурированной подачи информации, а блок кодов нужен, чтобы выделить определённую часть слов в предложении.

Когда новый инструментарий появится для всех пользователей WhatsApp на Android, неизвестно. Судя по всему, это случится уже в ближайшие месяцы.

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