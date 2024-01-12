Представлены Aroma Speaker 60 — первые в мире колонки, передающие запахи

Японская компания Aromajoin представила Aroma Speaker 60 — первые в мире динамики, которые не только воспроизводят звук, но и передают запахи. Соответствующий анонс создатели сделали на выставке потребительской электроники CES 2024.

Так, Aroma Speaker 60 состоит из 10 динамиков, в каждом из которых находится картридж с шестью базовыми ароматами. Всего колонки способны передать около 60 самых разных запахов на расстояние до двух метров. В издании Yankodesign отметили, что запахи у Aroma Speaker 60 получаются отчётливыми и приятными, без «химического» привкуса.

В Aromajoin пока не готовы выпустить динамики в открытую продажу — сейчас компания ищет инвесторов и разработчиков для доработки своего концепта. Создатели отмечают, что динамики станут отличным выбором для погружения в VR-метавселенные, видеоигры и фильмы.