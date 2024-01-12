«Очевидное невероятное», «Догмен» и другие — новые фильмы и сериалы на Okko в январе

Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках из мира кино и сериалов, которые выйдут в сервисе в январе 2024 года. Главным хитом в этот раз выступит фантастическое шоу «Очевидное невероятное», вольно адаптирующее рассказы писателя Кира Булычёва. У сериала пока нет точной даты выхода.

Так, уже 13 января библиотеку сервиса пополнят боевик «Моя жена киллер» с Дэвидом Ойелоуо и фэнтези «Сигнал бедствия» с Грэйс Ван Паттен. 15 января в онлайн-кинотеатре выйдет детектив «Месье Спейд» от создателя «Хода королевы» Скотта Фрэнка, 16-го числа выйдет драма «Мелочи жизни», 17-го числа — слэшер «Свадебная резня».

Среди других важных премьер — 25 января состоится премьера «Догмена» Люка Бессона, а 26-го числа в сервисе появится «Великая ирония», новый фильм знаменитого Вуди Аллена.