У Smite появится сиквел: это будет MOBA нового поколения на Unreal Engine 5

Студия Titan Forge неожиданно анонсировала Smite 2 — отдельную новую игру и «полноценную вторую часть». Над сиквелом работали уже много лет, поэтому его выход не заставит себя долго ждать: первый публичный этап тестирования начнётся в марте-мае.

Smite 2 создают на полностью новой технической части, это движок Unreal Engine 5 со множеством его наворотов, при этом игру обещают сделать «исключительно лучше» — обещают, что абсолютно всё во второй части будет улучшено и усовершенствованно.

Сиквел делают только под ПК, PS5 и Xbox Series — между тремя платформами будет кроссплей.

Подробнее прочитать про вторую часть можно в нашем материале, ведь мы побывали на закрытом показе второй части.

При этом первая часть не только никуда не денется, но и продолжит развиваться. Разработчики хотят, чтобы у фанатов оригинала всегда была возможность вернуться в первую часть, да и обладателей слабого железа и прошлых консолей обделять не хотят.