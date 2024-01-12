iPhone 12 подешевел в России до 55 тыс. рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что стоимость смартфона iPhone 12 в России упала на 25%. Если на старте продаж стоимость устройства составляла 80 тыс. рублей, то сейчас гаджет подешевел до 55 тыс. рублей.

Отметим, что постепенное снижение цены наблюдается и у других смартфонов из линейки. К примеру, в конце декабря стоимость iPhone 15 в России упала на 33% — до рекордных 82 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 12 оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2532 × 1170 пикселей, поддержкой HDR и технологии True Tone. Смартфон работает на процессоре Apple A14 Bionic и имеет аккумулятор ёмкостью 2815 мА/ч.

Выход гаджетов из линейки iPhone 12 в России состоялся в октябре 2020 года.