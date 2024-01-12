Honor представил складной смартфон Honor Magic V2 в дизайне Porsche

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На этой неделе компания Honor представила складной смартфон Honor Magic V2 в дизайне Porsche. Лимитированная версия гаджета получила название Honor Magic V2 RSR (RennSport Rennwagen) — данной аббревиатурой обозначаются трековые версии спорткаров Porsche 911.

Фото: Honor

В техническом плане разница между обычной и специальной версией Honor Magic V2 отсутствует. Однако компания отметила, что RSR-издание получило более прочный экран и заднюю панель, которая «в 10 раз устойчивее к царапинам и падениям».

Напомним, Honor Magic V2 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и обладает аккумулятором ёмкостью в 5000 мА/ч. Также девайс оснащён двумя экранами: 6,43-дюймовым внешним дисплеем и 7,92-дюймовым внутренним.

Honor Magic V2 RSR уже доступен для покупки на территории Китая. Производитель оценил лимитированную версию смартфона в $ 2250 (~ 202 тыс. рублей).