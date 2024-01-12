Pixar уволит до 20% сотрудников студии — СМИ

Журналисты портала TechCrunch сообщили, что в этом году Pixar собирается уволить до 20% сотрудников. Источники издания заявили, что руководство компании хочет сократить число работников с 1,3 тыс. до менее чем 1 тыс. человек.

В Pixar подтвердили, что волна увольнений действительно пройдёт, однако назвали озвученную журналистами цифру слишком высокой. Компания пока не раскрывает точное количество сотрудников, которых ждёт сокращение.

Отмечается, что сокращения связаны с тем, что Pixar собирается уменьшить число выпускаемых мультфильмов. По словам журналистов, руководство может уволить тех сотрудников, которых наняла ради увеличения количества контента от Pixar для онлайн-кинотеатра Disney+.

Премьера следующего мультфильма Pixar состоится в июне — им станет «Головоломка 2».