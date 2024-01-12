Ежедневно в России возникают до 10 пожаров из-за зарядки гаджетов — МЧС

Директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко рассказал изданию ТАСС, что ежедневно в стране возникает от 3 до 10 пожаров из-за зарядки гаджетов. В связи с этим Охотенко призвал не оставлять свои устройства на зарядке ночью.

В современных условиях пожары всё чаще возникают из-за неправильной или бесконтрольной зарядки аккумуляторов, пауэрбанков, роботов-пылесосов и электросамокатов. От 3 до 10 пожаров в день в России случаются из-за возгораний аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки.

Директор департамента отметил, что взрослые люди должны более ответственно подходить к соблюдению правил пожарной безопасности. Ко всему прочему он напомнил, что в случае появления огня средством спасения может стать пожарный извещатель.

Согласно данным МЧС, в 2023 году в РФ число пожаров в жилых помещениях снизилось на 18 тысяч случаев — 92% возгораний происходили в квартирах и в домах.