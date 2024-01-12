Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт назвал минусы использования старых моделей iPhone

Эксперт назвал минусы использования старых моделей iPhone
Аудио-версия:
Комментарии

Основательница сервиса по обмену техники Елена Богатырёва рассказала изданию «Газета.Ru» о минусах использования старых моделей iPhone. По её словам, главный недостаток заключается в высокой стоимости ремонта. С каждым годом стоимость увеличивается как для новых, так и для старых устройств.

Подобная ситуация объясняется тем, что компания Apple постепенно сворачивает свою сервисную программу на территории России. Сами запчасти также становятся дороже и дольше доходят до сервисных центров.

Также Богатырёва отметила, что самая уязвимая часть iPhone — его аккумулятор. В некоторых случаях, батарея может потерять до 20% от своей изначальной ёмкости за год-полтора. Его замена владельцам смартфонов тоже обходится недёшево.

Ко всему прочему, эксперт отметил, что в 2023 году россияне не стали отказываться от продуктов Apple — верность бренду сохранили около 67% пользователей iPhone. Хоть владельцы устройств и потеряли доступ к части функций, такая лояльность марке обусловлена надёжностью её продукции и сохранением поддержки Apple своих девайсов.

Материалы по теме
Ежедневно в России возникают до 10 пожаров из-за зарядки гаджетов — МЧС
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android