Эксперт назвал минусы использования старых моделей iPhone

Основательница сервиса по обмену техники Елена Богатырёва рассказала изданию «Газета.Ru» о минусах использования старых моделей iPhone. По её словам, главный недостаток заключается в высокой стоимости ремонта. С каждым годом стоимость увеличивается как для новых, так и для старых устройств.

Подобная ситуация объясняется тем, что компания Apple постепенно сворачивает свою сервисную программу на территории России. Сами запчасти также становятся дороже и дольше доходят до сервисных центров.

Также Богатырёва отметила, что самая уязвимая часть iPhone — его аккумулятор. В некоторых случаях, батарея может потерять до 20% от своей изначальной ёмкости за год-полтора. Его замена владельцам смартфонов тоже обходится недёшево.

Ко всему прочему, эксперт отметил, что в 2023 году россияне не стали отказываться от продуктов Apple — верность бренду сохранили около 67% пользователей iPhone. Хоть владельцы устройств и потеряли доступ к части функций, такая лояльность марке обусловлена надёжностью её продукции и сохранением поддержки Apple своих девайсов.