Названы самые популярные телеканалы России в 2023 году

Компания Mediascope назвала самые популярные телеканалы России в 2023 году в своём новом исследовании. Лидером по общей доли аудитории восьмой год подряд стал «Россия 1» с результатом в 15,5%.
На втором месте расположился НТВ с общей долей в 8,8%, а на третьем — «Первый канал» с показателем в 8,1%. Аналитики отмечают, что рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов из-за общемировой тенденции падения телесмотрения. Исключение составил только ТНТ, который показал прирост в 0,1%.
Топ-10 самых популярные телеканалов России в 2023 году
- «Россия 1» (15,5%)
- НТВ (8,8%)
- «Первый канал» (8,1%)
- «Пятый канал» (6,3%)
- РЕН ТВ (5,3%)
- «ТВ Центр» (4,4%)
- СТС (4,1%)
- «Домашний» (4%)
- ТНТ (3,7%)
- «Россия 24» (2,6%)
Результатами своего исследования Mediascope поделилась с изданием «Коммерсант».