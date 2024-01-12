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Названы самые популярные телеканалы России в 2023 году: «Россия 1», НТВ, «Первый канал», «Пятый канал» и РЕН ТВ

Названы самые популярные телеканалы России в 2023 году
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Компания Mediascope назвала самые популярные телеканалы России в 2023 году в своём новом исследовании. Лидером по общей доли аудитории восьмой год подряд стал «Россия 1» с результатом в 15,5%.

На втором месте расположился НТВ с общей долей в 8,8%, а на третьем — «Первый канал» с показателем в 8,1%. Аналитики отмечают, что рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов из-за общемировой тенденции падения телесмотрения. Исключение составил только ТНТ, который показал прирост в 0,1%.

Топ-10 самых популярные телеканалов России в 2023 году

  1. «Россия 1» (15,5%)
  2. НТВ (8,8%)
  3. «Первый канал» (8,1%)
  4. «Пятый канал» (6,3%)
  5. РЕН ТВ (5,3%)
  6. «ТВ Центр» (4,4%)
  7. СТС (4,1%)
  8. «Домашний» (4%)
  9. ТНТ (3,7%)
  10. «Россия 24» (2,6%)

Результатами своего исследования Mediascope поделилась с изданием «Коммерсант».

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