Названы самые популярные телеканалы России в 2023 году

Компания Mediascope назвала самые популярные телеканалы России в 2023 году в своём новом исследовании. Лидером по общей доли аудитории восьмой год подряд стал «Россия 1» с результатом в 15,5%.

На втором месте расположился НТВ с общей долей в 8,8%, а на третьем — «Первый канал» с показателем в 8,1%. Аналитики отмечают, что рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов из-за общемировой тенденции падения телесмотрения. Исключение составил только ТНТ, который показал прирост в 0,1%.

Топ-10 самых популярные телеканалов России в 2023 году

«Россия 1» (15,5%) НТВ (8,8%) «Первый канал» (8,1%) «Пятый канал» (6,3%) РЕН ТВ (5,3%) «ТВ Центр» (4,4%) СТС (4,1%) «Домашний» (4%) ТНТ (3,7%) «Россия 24» (2,6%)

Результатами своего исследования Mediascope поделилась с изданием «Коммерсант».