Звезда «Холопа» Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналисты издания Variety рассказали, что звезда «Холопа» Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Ко всему прочему, к касту присоединились Кристиан Фридель («Сахарный песок»), Моргана О’Рейли («Голый вторник»), Патравади Меджудхон («Семья, в которую мы верили») и Шалини Пейрис («Лига справедливости»).

Съёмки третьего сезона начнутся в феврале в Таиланде. Кресло режиссёра и сценариста вновь займёт Майк Уайт («Статус Брэда», «Школа рока»).

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон дебютировал в июле 2021 года — он получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Сроки и дата премьеры третьего сезона «Белого лотоса» пока не раскрываются.