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Режиссёрская версия «Мятежной Луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+» выйдет летом

Режиссёрская версия «Мятежной Луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+» выйдет летом
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Недавно постановщик «Мятежной Луны» Зак Снайдер принял участие в подкасте The Director's Cut. В ходе разговора с ведущим он рассказал, что режиссёрская версия фильма с рейтингом «18+» выйдет летом. Премьера ленты состоится в стриминговом сервисе Netflix.

Точную дату релиза и хронометраж Зак Снайдер пока не раскрывает. Известно, что расширенная версия обзаведётся дополнительными сценами, включая крайне жестокие.

«Мятежная Луна» Зака Снайдера получила довольно сдержанные оценки от критиков. За первые три дня лента собрала 23,9 млн просмотров, что аналитики назвали большим провалом. Картина вышла 22 декабря 2023 года.

Премьера второй части фильма под названием «Мятежная Луна: Дарующий шрамы» состоится 19 апреля.

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