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Naughty Dog выпустит документальный фильм о разработке The Last of Us 2

Naughty Dog выпустит документальный фильм о разработке The Last of Us 2
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Студия Naughty Dog опубликовала трейлер Grounded II — документального фильма о создании игры The Last of Us Part 2. Изначально лента должна была выйти вместе с релизом второй части, однако из-за пандемии Covid-19 проект отложили на неопределённый срок. Теперь его выпустят одновременно с режиссёрской версией игры для PS5 — 19 января.

В ролике есть сюжетные спойлеры The Last of Us Part 2.

Видео доступно на YouTube-канале Naughty Dog. Права на видео принадлежат Sony.

Grounded II: Making The Last of Us Part 2 расскажет о сложной разработке продолжения культовой The Last of Us. Изначально игра должна была выйти 21 февраля 2020 года, после чего релиз перенесли на 29 мая из-за стартовавшей пандемии коронавируса.

Однако между этими датами произошла масштабная утечка материалов по игре с записями игрового процесса и сюжетными роликами — после этого проект отложили до финальной даты: 19 июня. Для оригинальной The Last of Us также выходил документальный фильм о её создании — его можно посмотреть на YouTube.

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