Cериал «Детство Шелдона» получит спин-офф про Джорджи и Мэнди — Variety

Издание Variety сообщило, что авторы сериала «Детство Шелдона» могут приступить к работе над спин-оффом про Джорджи и Мэнди. На данный момент компания CBS ведёт переговоры с Warner Bros. TV для получения разрешения.

Отмечается, что в случае успеха к работе над спин-оффом привлекут исполнительных продюсеров «Детства Шелдона» — Стива Холланда, Стивена Моларо и Чака Лорри. Будущий сериал станет «многокамерной» комедией, однако другие подробности пока неизвестны.

Шоу «Детство Шелдона» дебютировало в 2017 году и получило крайне положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух сериала и его связь с первоисточником. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019 году.

Заключительный седьмой сезон «Детства Шелдона» начнёт выходить 15 февраля. Проект официально завершится 16 мая — вместе с премьерой последнего 14-го эпизода.