«Это одна из лучших работ в карьере»: Роберт Дауни-младший — о Тони Старке в лентах Marvel

Роберт Дауни-младший стал гостем подкаста Literally и поделился мыслями насчёт своей карьеры в кино. Актёр заявил, что проделал огромную работу в фильмах Marvel, играя Железного человека на протяжении 11 лет, и очень гордится ей.

Более того, свой труд в киновселенной Marvel он считает одним из лучших актёрских перевоплощений в его карьере. По мнению артиста, немногие зрители и критики заметили его старания из-за жанра супергероики, где ставка делается в первую очередь на экшен, юмор и самого персонажа, а не на его воплощение.

Я чувствовал себя несколько незащищённым после пребывания в коконе Marvel, где я проделал одну из лучших работ в своей карьере. Но это осталось немного незамеченным из-за супергеройского жанра.

При этом Дауни-младший не стал комментировать слухи о том, что его персонаж ещё вернётся в грядущих «Мстителях». Ведущий подкаста Роб Лоу посоветовал ему сделать это лишь в том случае, если Marvel согласится выплатить ему безумный гонорар и большой процент от сборов.