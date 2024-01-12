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Билл Мюррей и Эрни Хадсон — на новом кадре из «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»

Билл Мюррей и Эрни Хадсон — на новом кадре из «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»
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Издание Empire опубликовало эксклюзивный кадр из грядущего фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». На нём изображены два знаменитых охотника за привидениями: Уинстон Зеддмор (Эрни Хадсон) и Питер Венкман (Билл Мюррей), готовые сразиться с очередным потусторонним существом.

Фото: Empire

По словам актёра Эрни Хадсона, Уинстон станет одним из ключевых персонажей грядущей картины. Герой разбогател, заново открыл пожарную часть в Нью-Йорке и начал финансировать специальный научный отдел, который занимается поиском новых гаджетов для поимки привидений.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» состоится 22 марта. Лента выступит продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году.

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