Билл Мюррей и Эрни Хадсон — на новом кадре из «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»

Издание Empire опубликовало эксклюзивный кадр из грядущего фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». На нём изображены два знаменитых охотника за привидениями: Уинстон Зеддмор (Эрни Хадсон) и Питер Венкман (Билл Мюррей), готовые сразиться с очередным потусторонним существом.
Фото: Empire
По словам актёра Эрни Хадсона, Уинстон станет одним из ключевых персонажей грядущей картины. Герой разбогател, заново открыл пожарную часть в Нью-Йорке и начал финансировать специальный научный отдел, который занимается поиском новых гаджетов для поимки привидений.
Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» состоится 22 марта. Лента выступит продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году.