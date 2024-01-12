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Илья m0NESY Осипов занял четвёртое место в списке лучших игроков Counter-Strike в 2023 году

Илья m0NESY Осипов занял четвёртое место в списке лучших игроков года в Counter-Strike
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18-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 стал четвёртым в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии HLTV.

Снайпер поднялся на три позиции по сравнению с прошлым годом, когда он занял седьмое место. В 2023 году Осипов вместе с европейской командой выиграл два турнира серии Intel Extreme Masters и закончил год с рейтингом 1.19.

Фото: HLTV

Монеси стал лишь пятым российским игроком в истории Counter-Strike, который смог попасть в топ-5 HLTV по итогам года. Ранее этого добивались Dosia, electronic, Ax1le и sh1ro, в этом году занявший восьмую строчку.

Трёх лучших игроков 2023 года, а также лучших на отдельных позициях объявят завтра во время премии HLTV Award Show.

Топ-20 лучших игроков 2023 года в CS по версии HLTV:

  1. Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
  2. Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
  3. Будет объявлен 13 января на премии 13 января на HLTV Award Show
  4. Илья m0NESY Осипов (Россия)
  5. Лотан Spinx Гилади (Израиль)
  6. Альваро SunPayus Гарсия (Испания)
  7. Александр s1mple Костылев (Украина)
  8. Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
  9. Мартин stavn Лунд (Дания)
  10. Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
  11. Николай device Ридтц (Дания)
  12. Давид frozen Чернянский (Словакия)
  13. Неманья hunter» Ковач (Босния и Герцеговина)
  14. Гай NertZ Илуз (Израиль)
  15. Якоб Jabbi Найгаард (Дания)
  16. Бенджамин BlameF Бремер (Дания)
  17. Эмиль Magisk Рейф (Дания)
  18. Каспер Cadian Меллер (Дания)
  19. Кайке kscerato Серато (Бразилия)
  20. Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада).
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