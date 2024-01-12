Илья m0NESY Осипов занял четвёртое место в списке лучших игроков года в Counter-Strike

18-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 стал четвёртым в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии HLTV.
Снайпер поднялся на три позиции по сравнению с прошлым годом, когда он занял седьмое место. В 2023 году Осипов вместе с европейской командой выиграл два турнира серии Intel Extreme Masters и закончил год с рейтингом 1.19.
Фото: HLTV
Монеси стал лишь пятым российским игроком в истории Counter-Strike, который смог попасть в топ-5 HLTV по итогам года. Ранее этого добивались Dosia, electronic, Ax1le и sh1ro, в этом году занявший восьмую строчку.
Трёх лучших игроков 2023 года, а также лучших на отдельных позициях объявят завтра во время премии HLTV Award Show.
Топ-20 лучших игроков 2023 года в CS по версии HLTV:
- Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
- Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
- Будет объявлен 13 января на премии 13 января на HLTV Award Show
- Илья m0NESY Осипов (Россия)
- Лотан Spinx Гилади (Израиль)
- Альваро SunPayus Гарсия (Испания)
- Александр s1mple Костылев (Украина)
- Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
- Мартин stavn Лунд (Дания)
- Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
- Николай device Ридтц (Дания)
- Давид frozen Чернянский (Словакия)
- Неманья hunter» Ковач (Босния и Герцеговина)
- Гай NertZ Илуз (Израиль)
- Якоб Jabbi Найгаард (Дания)
- Бенджамин BlameF Бремер (Дания)
- Эмиль Magisk Рейф (Дания)
- Каспер Cadian Меллер (Дания)
- Кайке kscerato Серато (Бразилия)
- Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада).